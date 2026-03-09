Precio del dólar en Venezuela para HOY lunes 9 de marzo: Inicia la semana con aumentos

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este lunes 9 de marzo el dólar se cotiza en 433,16640000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó en el cierre de la semana anterior, viernes 6 de marzo cuando el precio se situó en los 431,01130000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy lunes 9 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este lunes 9 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 501,72797779 bolívares.

: 501,72797779 bolívares. Yuan chino : 62,71684016 bolívares.

: 62,71684016 bolívares. Lira turca : 9,82916529 bolívares.

: 9,82916529 bolívares. Rublo ruso: 5,48340356 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro para el día de hoy fue la moneda que tuvo un alza importante en el inicio de la segunda semana de marzo.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 9 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 9 de marzo. Estos son:

Banco Mercantil : 488,2958 para compra - 515,0000 para venta.

: 488,2958 para compra - 515,0000 para venta. Banco Provincial : 439,7204 para compra - 506,6231 para venta.

: 439,7204 para compra - 506,6231 para venta. R4 : 587,8382 para compra - 458,7002 para venta

: 587,8382 para compra - 458,7002 para venta Banesco : 498,0967 para compra - 434,6617 para venta.

: 498,0967 para compra - 434,6617 para venta. Banco Activo : 426,8602 para compra - 442,1200 para venta.

: 426,8602 para compra - 442,1200 para venta. Otras Instituciones: 472,1117 para compra - 464,1200 para venta.

