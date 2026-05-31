Elecciones 2026: ¿Se puede mostrar públicamente por quién votó? Esto dicen las autoridades

Este domingo 31 de mayo se realiza la primera jornada de elecciones presidenciales del 2026, en estas, los ciudadanos podrán votar entre 11 candidatos para elegir al próximo mandatario del país.

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Desde la Misión de Observación Electoral, MOE se han reportado algunos problemas de orden público, retrasos en apertura de puestos de votación, personas incidiendo el voto, publicidad electoral. Sin embargo, estos hechos no afectan el desarrollo de la jornada electoral en Colombia.

A pesar de este reporte se ha generado una polémica alrededor de un episodio en el que funcionarios públicos como el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, mostraron por quién fue su voto, debido a esto, se ha generado la pregunta ¿es todo posible?

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¿Incidencia en política?

En el marco de esta pregunta en el programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el Procurador Gregorio Eljach quien respondió lo siguiente:

“el que votó ya está participando en política, pero no era indebido, que es donde está la clave de la confusión. Es decir, participar en política no es prohibido ni es censurable. Participar indebidamente, y eso se presenta cuando se transgreden unos límites, es la línea roja que no se cruza”, agregó que la constitución guarda el secreto del voto, cualquier persona puede revelar por quién realizó su voto, pero no es lo mismo que lo haga alguien del común a que lo haga un presidente, ya que esto podría inducir al voto de otras personas que aún no se han decidido.

Por su parte el ministro del Interior, Armando Benedetti, en declaraciones a Caracol Radio dijo que revelar el voto no tiene nada de malo “eso hasta puede ser contraproducente para el candidato, uno no sabe”.

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Sin embargo, no es legal tomar fotografías ni grabaciones dentro del cubículo de votación, por lo que un ciudadano común no puede mostrar de forma visual su tarjetón marcado. La legislación colombiana protege el derecho del ciudadano a revelar verbalmente su intención de voto, aunque esto varía drásticamente si se trata de un servidor público o del Presidente de la República.

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