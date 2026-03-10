Precio del dólar en Colombia HOY 10 de marzo: se presenta una nueva baja, según el BanRep

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.744,84 pesos (COP) para este martes 10 de marzo de 2026. mostrando variaciones en el mercado cambiario en el inicio de la segunda semana de marzo.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del día anterior, lunes 9 de marzo, cuando el precio se situó en los 3.795,55 pesos (COP).

¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, martes 10 de marzo?

Estos son los valores que se manejan hoy 10 de marzo en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,710 pesos por compra y 3,790 pesos por venta.

: 3,710 pesos por compra y 3,790 pesos por venta. Medellín : 3,630 pesos por compra y 3,790 pesos por venta.

: 3,630 pesos por compra y 3,790 pesos por venta. Cali : 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena : 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta : 3,680 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

: 3,680 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Evidenciando que las únicas ciudades del país que tuvieron variaciones en el precio de compra y venta del dólar fueron nuevamente Bogotá, Medellín y Cúcuta, con respecto al día anterior, 9 de marzo, donde también estas ciudades fueron las que tuvieron variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

También los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

