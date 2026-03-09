Con normalidad se da apertura a los puentes internaciones entre Colombia y Venezuela

Norte de Santander

Después de 36 horas de cierre, los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela fueron habilitados con normalidad.

Los pasos binacionales entre Norte de Santander (Colombia) y el estado Táchira (Venezuela) estuvieron cerrados desde el pasado sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde y hasta las 6:00 de la mañana de este lunes 9 de marzo.

Sin embargo, durante este cierre fronterizo, el Gobierno Nacional a través de su Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dieron a conocer el paso ilegal de 2.400 personas, que haciendo uso de las llamadas trochas, llegaron desde Venezuela a Colombia para votar.

“A primeras horas del día detectamos alrededor de 2.400 personas en el lado Venezolano, que iban a cruzar mediante una balsa al lado colombiano y allí los estaban esperando alrededor de unos 80 buses y lograron pasar unas personas”, dijo Sánchez en rueda de prensa.

Resaltó que se lograron interceptar ocho buses con cerca de 120 personas, quienes se dirigían a Cúcuta para votar.

“Tenemos información de inteligencia, que presuntamente el cartel del ELN estaría también influenciando en esas personas, generando una especie de constreñimiento”.