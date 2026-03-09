Con normalidad se da apertura a los puentes internaciones entre Colombia y Venezuela
Durante 36 horas Colombia cerró sus fronteras para el desarrollo de las elecciones al Congreso de la República.
Norte de Santander
Después de 36 horas de cierre, los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela fueron habilitados con normalidad.
Los pasos binacionales entre Norte de Santander (Colombia) y el estado Táchira (Venezuela) estuvieron cerrados desde el pasado sábado 7 de marzo a las 6:00 de la tarde y hasta las 6:00 de la mañana de este lunes 9 de marzo.
Más información
Sin embargo, durante este cierre fronterizo, el Gobierno Nacional a través de su Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dieron a conocer el paso ilegal de 2.400 personas, que haciendo uso de las llamadas trochas, llegaron desde Venezuela a Colombia para votar.
“A primeras horas del día detectamos alrededor de 2.400 personas en el lado Venezolano, que iban a cruzar mediante una balsa al lado colombiano y allí los estaban esperando alrededor de unos 80 buses y lograron pasar unas personas”, dijo Sánchez en rueda de prensa.
Resaltó que se lograron interceptar ocho buses con cerca de 120 personas, quienes se dirigían a Cúcuta para votar.
“Tenemos información de inteligencia, que presuntamente el cartel del ELN estaría también influenciando en esas personas, generando una especie de constreñimiento”.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...