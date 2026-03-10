Policía destruyó un laboratorio con más de 1.3 toneladas de cocaína en Nariño. (Foto: cortesía policía)

La Policía Nacional ubico y destruyó un laboratorio ilegal que se usaba para el procesamiento de cocaína en zona rural del municipio de de Barbacoas, departamento de Nariño.

Según las autoridades esta infraestructura sería utilizada por una organización narcotraficante de la región, la cual le pagaba un impuesto por gramaje de producción a las estructura de las disidencias de Ivan Mordisco, con el propósito de garantizar el funcionamiento del laboratorio y facilitar la salida de los cargamentos

Durante el procesamiento se incautaron:

Más de 1.3 toneladas de cocaína.

4.255 galones de insumos químicos líquidos.

1.900 kilogramos de insumos sólidos.

Asimismo, de acuerdo con los análisis de inteligencia la organización criminal tenía la capacidad de producir aproximadamente tres toneladas mensuales de cocaína, las cuales eran transportadas hacia zonas fronterizas con Ecuador, desde donde se proyectaban hacia rutas internacionales de narcotráfico.

Por medio de este procedimiento se afectaron las finanzas criminales de la estructura en cerca de 5.000 millones de pesos y se evita la comercialización de aproximadamente tres millones de dosis de coaína en mercados ilícitos.

“Este resultado ratifica el compromiso de la Dirección de Antinarcóticos con una ofensiva permanente contra el narcotráfico, debilitando las economías criminales que financian estructuras ilegales y afectan la seguridad y la convivencia de los colombianos”, afirma el Director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos.