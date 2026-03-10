Captura de hermanos de ‘Iván Mordisco’ alerta sobre posible expansión de disidencias en el Tolima

Tolima

La reciente captura de dos hermanos de alias ‘Iván Mordisco’ en el norte del Tolima encendió las alarmas por la posible expansión de las disidencias de las Farc hacia esta zona del departamento, ya que hasta ahora se tenía información sobre su presencia en municipios del sur.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, indicó que posiblemente las disidencias de las Farc busquen zonas “tranquilas” como el norte del departamento para adelantar labores logísticas.

“Es posible que logísticamente estén buscando zonas más tranquilas donde no tengan actividades. Hace algunos meses se descubrió en Falan, por parte de la Policía del Tolima, el decomiso de un material importante: armamento y otros elementos escondidos en una bodega. Más que acciones, están utilizando zonas más tranquilas en orden público como centro de acopio o escondite para luego actuar en otras zonas del departamento”, señaló.

Sin embargo, el funcionario aclaró que las autoridades departamentales no cuentan con información suficiente sobre las operaciones adelantadas en el norte del Tolima para capturar a los hermanos de Mordisco, puesto que el trabajo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de la Policía.

“En un lapso de 72 horas, en una operación coordinada directamente por la Dipol y supervisada por el señor general William Rincón, se lograron estas dos capturas después de un trabajo intenso que ellos hicieron directamente desde Bogotá. Por lo tanto, los detalles solo los dio a conocer el señor ministro de Defensa; nosotros no conocemos los detalles”, remarcó.

Hasta ahora, la información confirmada por las autoridades hace referencia a la presencia de los bloques Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano de la facción de alias ‘Iván Mordisco’ en municipios como Ataco, Rioblanco, San Antonio y Chaparral. En zonas cercanas también se ha reportado la presencia del frente Joaquín González de la facción de alias ‘Calarcá’.