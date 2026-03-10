Ejército destruye laboratorios pertenecientes a el ELN y las disidencias de Ivan Mordisco. (Foto: cortesía ejército)

El Ejército Nacional logró la ubicación y destrucción de forma controlada en el centro y sur del país, de dos laboratorios para la producción de sustancias ilícitas, con una capacidad de mensual de 4.5 toneladas de droga.

El primer laboratorio se encontraba ubicado en el corregimiento de Villa Sucre, municipio de Arboledas, Norte de Santander, donde se logró la localización de un complejo cocalero compuesto por tres estructuras pertenecientes al ELN, Frente Efraín Pabón, esta operación fue desarrollada por soldados de la Brigada Contra el Narcotrafico N.º2.

Lea también: Ejército desmanteló laboratorios de cocaína de disidencias Farc con cerca de 3 toneladas de cocaína

En medio del procedimiento las tropas incautaron:

822 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

428 kilogramos de insumos sólidos.

2.784 galones de componentes liquidos.

Equipos y maquinarías.

Asimismo, en la vereda Peña de los Ángeles, de San Andrés de Tumaco, se destruyó otro laboratorio perteneciente a las disidencias de Iván Mordisco, por las tropas de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º1.

Allí se encontraron:

725 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

2.350 galones de cocaína en suspensión.

2.750 galones de coca en suspensión.

1.425 entre galones de ACPM y gasolina.

275 kilos de sustancias sólidas.

¿Hacía donde se comercializaba el material ilícito?

Según información de la inteligencia militar, la droga producida en esos departamentos era sacada del país a través de áreas de frontera con Venezuela, posteriormente era transportada hacia el lago de Maracaibo con destino a Centroamérica y los Estados Unidos. De esta manera se afecto a las estructura es aproximadamente 21.239 millones de pesos y se evito la circulación de 1.547.000 dosis de droga.

Le puede interesar: Desmantelan laboratorio para la producción de estupefacientes en una vivienda de Villa del Rosario

Otro golpe a la economía

En menos de cinco días después la de operación que se llevo a cabo, en el mismo sector de la verdad peña de los Ángeles, de San Andrés de Tumaco, Nariño, las tropas CONAT incautaron 2.906 kilogramos de clorhidrato de cocaína que pertenecían tambien a las disidencias de Iván Mordisco, avaluado en 46.846 millones de pesos.