Ejército desmanteló laboratorios de cocaína de disidencias Farc con cerca de 3 toneladas de cocaína

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana fueron desmantelados tres laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural de Tumaco, Nariño, infraestructura que pertenecería al GAO-r estructura “Iván Ríos” de las disidencias.

La operación se realizó en la vereda Peña de los Ángeles, mediante un asalto aéreo coordinado con aeronaves militares y de la Policía, en el marco de la Operación No. 006 “MOPSO”, luego de labores de inteligencia militar que permitieron ubicar este complejo dedicado al procesamiento de droga.

Durante el procedimiento fueron incautados 2.906 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 6.260 galones de cocaína en suspensión y 6.850 galones de base de cocaína, así como grandes cantidades de insumos químicos utilizados para la producción del estupefaciente.

Las autoridades también hallaron prensas hidráulicas, hornos microondas, generadores eléctricos, motobombas, congeladores y más de 400 canecas, equipos que eran utilizados para el procesamiento y almacenamiento de la droga.

Según el balance operacional, este resultado representa una afectación a las finanzas criminales cercana a los $46.846 millones, evitando la comercialización de más de 7,2 millones de dosis de estupefacientes.

En el lugar además fue desmantelado un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca y 25 subestructuras que hacían parte del complejo narcotraficante.