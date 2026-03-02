Operación Espejo: Colombia y Ecuador se unen contra los grupos ilegales en Nariño

El Ministerio de Defensa Nacional puso en marcha la Operación Espejo, un esfuerzo binacional con el cual las Fuerzas Militares y la policía de Colombia y Ecuador articularán esfuerzos.

Según las autoridades este es uno de los esfuerzos operacionales más grandes e integrales que han implementado en los últimos años en contra de grupos ilegales que obtienen sus finanzas de delitos como narcotráfico, contrabando, explotación ilícita de yacimientos mineros, extorsión entre muchos otros.

Lea también: Defensoría emite alerta temprana por disputas armadas y uso de drones en Nariño

De acuerdo con el Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, en articulación con autoridades militares y policiales de Ecuador se identificaron y priorizaron cinco zonas (una marítima y cuatro terrestres) en las cuales habrá presencia de tropas de ambos países.

Del lado colombiano, más de 20 mil uniformados de la Fuerza Pública se encuentran ya desplegados en los departamentos de Putumayo y Nariño, para hacerle frente a las acciones de las estructuras criminales, para esto se dispuso de todas las capacidades tecnológicas y de movilidad como

Drones y antidrones

Helicópteros artillados

Patrulleras Oceánicas

Patrulleras costeras

Botes fluviales

Entres otros elementos que permitirán a las unidades desplazarse con mayor rapidez.

En tres días, en desarrollo de esta operacion ya han sido ubicados y destruidos 45 laboratorios. El más reciente se dio en zona rural del municipio de Ricaurte, Nariño. En este lugar comandos Jungla de la Policía destruyeron un laboratorio que era utilizado por las disidencias para en procesamiento de droga que era enviada hacia centro y norte américa usando rutas por el océano Pacífico.

Le puede interesar: Ejército israelí: la operación en Irán es “más compleja y complicada” que las anteriores

Estados Unidos también participará con un componente de inteligencia para poyar labores de interdicción aérea y marítima, así como para ubicar campamentos de estructuras criminales, señalas las autoridades.

El Ministro de Defensa no descarta el empleo de bombardeos, si se reúnen las condiciones, sobre áreas donde haya presencia de grupos ilegales. Asimismo estarán disponibles las 24 horas del día olas lineas 147 y 165 para que la población civil pueda denunciar.