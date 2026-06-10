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10 jun 2026 Actualizado 20:01

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Orden Público

Ejército Nacional destruyó depósito ilegal con explosivos de disidencias de ‘Calarcá’ en Caquetá

Dentro de la estructura también se encontró gran cantidad de material de guerra.

Ubicadas las cargas, las unidades militares especializadas en manejo de explosivos acordonaron el área cumpliendo los protocolos establecidos. Crédito: Ejército Nacional

Ubicadas las cargas, las unidades militares especializadas en manejo de explosivos acordonaron el área cumpliendo los protocolos establecidos. Crédito: Ejército Nacional

Ubicadas las cargas, las unidades militares especializadas en manejo de explosivos acordonaron el área cumpliendo los protocolos establecidos. Crédito: Ejército Nacional

Sara Carolina Rojas Bueno

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El Ejército Nacional junto a la Armada de Colombia, localizó y destruyó un depósito ilegal con explosivos y material de guerra perteneciente al grupo armado Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Arturo Ruiz, de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá.

Lea también: Desarticulan estructura de ‘Calarcá’ que carnetizaba comunidades en 4 departamentos: 16 capturados

¿Qué se encontró dentro del laboratorio?

Según los uniformados durante la operación, las tropas encontraron:

  • 32 granadas hechizas de mortero
  • 18 cabezas de granadas de mortero artesanales
  • 2 bloques de pentolita
  • Munición calibre 5.56 milímetros
  • Cartuchos hechizos
  • Cordón detonante
  • 5 kilogramos de fragmentos de metralla

De acuerdo con las autoridades, este material sería utilizado para la fabricación e instalación de artefactos explosivos improvisados y para la ejecución de acciones terroristas en esta región del país.

Le puede interesar: Policía rechazó ataque terrorista que dejó un uniformado sin vida en Caquetá

Asimismo, expertos del Equipo de Explosivos y Demoliciones del Ejército realizaron la destrucción controlada del material mediante el método de contracarga, evitando riesgos para la población civil y la infraestructura del departamento.

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