Ejército Nacional destruyó depósito ilegal con explosivos de disidencias de ‘Calarcá’ en Caquetá
Dentro de la estructura también se encontró gran cantidad de material de guerra.
El Ejército Nacional junto a la Armada de Colombia, localizó y destruyó un depósito ilegal con explosivos y material de guerra perteneciente al grupo armado Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Arturo Ruiz, de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá.
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¿Qué se encontró dentro del laboratorio?
Según los uniformados durante la operación, las tropas encontraron:
- 32 granadas hechizas de mortero
- 18 cabezas de granadas de mortero artesanales
- 2 bloques de pentolita
- Munición calibre 5.56 milímetros
- Cartuchos hechizos
- Cordón detonante
- 5 kilogramos de fragmentos de metralla
De acuerdo con las autoridades, este material sería utilizado para la fabricación e instalación de artefactos explosivos improvisados y para la ejecución de acciones terroristas en esta región del país.
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Asimismo, expertos del Equipo de Explosivos y Demoliciones del Ejército realizaron la destrucción controlada del material mediante el método de contracarga, evitando riesgos para la población civil y la infraestructura del departamento.