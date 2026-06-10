Cae red que traficaba armas desde Estados Unidos para el Clan del Golfo y bandas criminales

La Policía Nacional, a través de la Dijín y en coordinación con la Fiscalía, capturó a nueve presuntos integrantes de la red criminal ‘Los Náuticos’, señalada de traficar armas desde Estados Unidos para abastecer al Ejército Gaitanista de Colombia y a bandas criminales de Antioquia.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en La Guajira, Antioquia, Córdoba, Caldas y Putumayo, en el marco de la Ofensiva Nacional contra el Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos.

Según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, las investigaciones “se extendieron por cerca de un año” y permitieron establecer que ‘Los Náuticos’ adquirían material bélico de manera fraudulenta en Estados Unidos.

“El armamento era transportado vía marítima hasta las costas de La Guajira, punto estratégico por donde ingresaba ilegalmente al territorio nacional”, afirmó el oficial.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba empresas legalmente constituidas, principalmente academias de tiro deportivo, para desviar grandes cantidades de munición y ocultar el tráfico ilegal de armas.

Lea aquí: Almirante Norman Cabrera reemplazará al general Rodríguez tras su salida ordenada por el Gobierno

Ese material tenía como destino estructuras criminales como “El Mesa”, “Pachelly” y “Los Triana”, que delinquen en Antioquia, además del Ejército Gaitanista de Colombia.

Durante el año de investigación, la Dijín estableció que esta red habría traficado más de 80 armas de fuego de alto calibre, entre ellas fusiles de asalto y pistolas de marcas como Glock, Smith & Wesson y Sig Sauer, además de cerca de 12.000 cartuchos de calibres .22, 9 milímetros y 5.56. Todo este material estaría avaluado en el mercado negro en más de $1.332 millones.

En los procedimientos fueron incautadas 11 armas de fuego, entre ellas un fusil, dos rifles, dos carabinas, tres escopetas, dos revólveres y una pistola. También fueron halladas dos miras telescópicas, cuatro tarros de pólvora, 555 cartuchos de diferentes calibres, nueve celulares, más de $30 millones en efectivo, 2.285 dólares y 30 euros.

Además, en Medellín se adelantaron acciones de inspección junto con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que dejaron la incautación de siete armas de fuego adicionales: tres escopetas, dos revólveres y dos pistolas traumáticas.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que les imputó cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.