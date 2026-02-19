Autoridades ofrecen hasta $200 millones de recompensa por 3 cabecillas de las disidencias en Tolima

El Ejército Nacional de Colombia reveló los perfiles de tres presuntos cabecillas de Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r) que delinquen en el departamento del Tolima y por quienes las autoridades ofrecen millonarias recompensas.

El Ministerio de Defensa Nacional y la Gobernación del Tolima, dispusieron hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los siguientes hombres:

Alias ‘Chapolo’: 200 millones de pesos

Alias ‘El Enfermero’: 50 millones de pesos

Alias ‘Marcos’: 40 millones de pesos

¿Por qué son buscados?

Alias ‘Chapolo’

De acuerdo con la información oficial, alias Chapolo, señalado como presunto cabecilla Gao-r Frente Ismael Ruiz, tendría vínculos criminales en municipios del sur del departamento como Planadas, Chaparral y Ríoblanco.

Las autoridades lo vinculan desde el 2022 con actividades de inteligencia delictiva en contra de la Fuerza Pública y extorsión hacia la población civil.

El 21 de Septiembre del 2023 presuntamente participó en el ataque contra las tropas de Batallón de Operaciones Terrestres N.18 (BATOT18) sosteniendo combates en la vereda de Campoalegre, tiempo después el 10 de febrero del 2024 participo en la retención de un vehículo de la empresa Cootransrío en la misma vereda. Posteriormente entre el 2023-2024 estuvo involucrado en varios homicidios en San Antonio.

Este hombre tiene un orden de captura por la Fiscalía 164 contra las organizaciones criminales.

Alias ‘El Enfermero’

Presunto cabecilla de GAO-r Frente Gerónimo Galeano, es señalado de participar en homicidios, entre ellos el de un lider social en zona rural de Chaparral en el 2024, así como combates contra el Ejército en octubre de ese mismo año.

Según las autoridades, en 2025 habría asumido su papel como cabecilla y lider de la comisión con vínculos en San Antonio, Chaparral y Ríoblanco, este hombre tiene una orden de captura vigente por el distrito judicial de Antioquia por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y terrorismo.

Alias ‘Marcos’

Presunto cabecilla de GAO-r Frente Joaquín González, perteneciente al grupo criminal de alias “Calarca”, habría llegado recientemente al territorio Tolimense para hacer cobros extorsivos y amenazas a la población civil de zonas rurales de Ibagué, Rovira y Roncesvalles.

La sexta brigada del Ejército Nacional, invita a los tolimenses a brindar información que permita la captura de estos tres cabecillas, a través de la línea gratuita 147 de Gaula Militar Tolima y 107 línea antiterrorismo.