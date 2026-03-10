Destruyen más de 400 armas que habían sido incautadas en Rionegro, Antioquia

Medellín

En el municipio de Rionegro, en el Oriente del departamento de Antioquia, destruyeron más de 400 armas, en su mayoría cortopunzantes, que habían sido incautadas en los últimos seis meses en esa localidad.

Según explicó el gobierno local, el objetivo de la incautación y destrucción de estas armas es proteger la vida y la convivencia de quienes habitan y visitan este municipio.

Operativos permitieron incautar las armas

Durante los más recientes seis meses se adelantaron operativos especiales de registro, control y prevención en diferentes zonas de este municipio; allí se hallaron e incautaron estas más de cuatrocientas armas que estaban circulando en los diferentes espacios como las vías públicas, parques y establecimientos.

Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, explicó que “durante los últimos seis meses, gracias a los operativos de registro, control y prevención que realizamos de forma permanente en diferentes sectores de nuestro municipio, logramos la incautación de más de 400 armas que estaban en circulación en nuestras calles”.

Estrategia municipal

Las labores adelantadas por la Policía Nacional y las autoridades locales representan un avance en la estrategia de seguridad de este municipio para evitar posibles hechos de violencia e intolerancia en esta zona del país.

Para la secretaria de Seguridad y Justicia de este municipio, “cada una de estas armas representa un riesgo y un posible hecho de intolerancia para los rionegreros que hemos logrado prevenir”.

Proceso de destrucción

Las 400 armas se destruyen como parte de un acto simbólico para reafirmar el compromiso con la protección de la vida y la construcción de la convivencia basada en el respeto.

Agregó Carolina Tejada que “hoy la administración municipal realiza la destrucción de estas más de 400 armas, no como un acto simbólico, sino como un hecho contundente de que en Rionegro no hay espacio para la violencia”.

Continúan los operativos

Reiteró el gobierno local que los operativos de control continuarán fortaleciéndose en todo el territorio, de manera articulada con la Fuerza Pública, con el objetivo de prevenir riñas, reducir los factores de riesgo y garantizar entornos más seguros para todos.

Concluyó Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, que se está haciendo un llamado a “toda la comunidad ríonegrera a seguir denunciando de forma oportuna, a trabajar articuladamente con nuestra fuerza pública, a tener claro el canal de comunicación con la administración municipal, la línea 123”.

Insistieron en que se debe confiar en las instituciones y denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad, recordando que la construcción del territorio seguro es una tarea conjunta entre las autoridades y la ciudadanía.

Cabe recordar que en esta localidad del Oriente de Antioquia se han adelantado operativos especiales en sectores como Alto del Medio, La Cañada, Alto Bonito y Villa Manuela, en la lucha contra los actos delictivos.

Además, recientemente se han reportado importantes capturas de presuntos integrantes del grupo delincuencial “El Mesa”, en la lucha contra el narcotráfico.

En Rionegro, las autoridades indicaron que mantienen todos los controles necesarios en los espacios públicos como parques, establecimientos comerciales y vías de este municipio.