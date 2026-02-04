UNGRD instalará puente militar tras colapso del puente sobre el río Mulatos en Urabá

Necoclí, Antioquia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la instalación de un puente militar para restablecer la movilidad entre los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá, en el Urabá antioqueño, luego del colapso del puente sobre el río Mulatos a causa de las fuertes lluvias.

El anuncio fue hecho por el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, tras atender el llamado del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo realizado en Guapi, Cauca, donde se evaluaron las emergencias invernales que afectan a 27 mil familias en distintas regiones del país.

Carrillo señaló que el puente militar será instalado tan pronto las condiciones climáticas lo permitan y aseguró que la intervención se realizará en el menor tiempo posible para recuperar la conectividad en este corredor vial, considerado estratégico para la movilidad.

Emergencias por las lluvias

El colapso del puente dejó sin paso la vía nacional entre Necoclí y San Juan de Urabá, luego de que las lluvias afectaran gravemente una de las cabeceras de la estructura, provocando el desplome del tablero y la pérdida total de la calzada, por lo que actualmente no hay tránsito vehicular por el sector.

La emergencia se da en medio de una intensa temporada de lluvias que ha impactado a por lo menos 10 municipios del Urabá antioqueño, especialmente a Necoclí. Los organismos de socorro reportan inundaciones en varios sectores, una persona fallecida y tres desaparecidas.

La UNGRD informó además que, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, se mantienen activas las operaciones de búsqueda y rescate, mientras avanza la atención a las comunidades afectadas.