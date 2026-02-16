Adolescente de 16 años murió tras caer en puente colapsado sobre el río Mulatos

Medellín, Antioquia

Un joven de 16 años falleció en la madrugada de este 15 de febrero tras caer al vacío en el puente que pasa sobre el río Mulatos, en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, estructura que resultó gravemente afectada por las recientes lluvias.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente se movilizaba en motocicleta cuando no se habría percatado de los daños en la infraestructura y terminó cayendo al abismo. Vecinos del sector intentaron auxiliarlo, pero el menor ya no presentaba signos vitales debido al fuerte impacto.

Puente colapsado dejó incomunicada la zona

El puente, de aproximadamente 60 metros de longitud, colapsó tras las intensas precipitaciones que se registraron en el Urabá antioqueño en los últimos días. La afectación dejó sin paso vehicular la conexión entre Necoclí y San Juan de Urabá, además de interrumpir un corredor clave que comunica a los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del hecho, teniendo en cuenta que en la zona se adelantan trabajos para la recuperación de la estructura y que la comunidad conocía las restricciones existentes.

Trabajos para restablecer la movilidad

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres habilitó un puente provisional en el sector, mientras que la Gobernación de Antioquia avanza en labores sobre los cimientos con el objetivo de instalar una nueva infraestructura en un plazo estimado de un mes y restablecer la movilidad en esta vía nacional.

Habitantes del sector han solicitado mayor señalización y medidas de prevención visibles en el área afectada, con el fin de evitar nuevos siniestros en medio de la emergencia que atraviesa esta subregión por cuenta de las lluvias.