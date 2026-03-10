Para asumir la campaña vicepresidencial, renunció José Manuel Restrepo a la rectoría de la EIA

Medellín

José Manuel Restrepo Abondano renunció a la rectoría en la Universidad EIA, la cual se hará efectiva a partir de mañana miércoles, 11 de marzo de 2026, para asumir la campaña como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

Desde esta institución explicaron a la comunidad académica, a sus egresados y a la opinión pública que “el doctor José Manuel Restrepo ha presentado su renuncia al cargo de rector para el periodo 2022–2026, decisión que se hará efectiva el 11 de marzo de 2026”.

Habrá transición en la rectoría de la EIA

Debido a esta renuncia, la EIA anunció la transición en la rectoría, aunque por ahora no se conoce el nombre de la persona que asumirá esta responsabilidad.

En un comunicado, la Universidad destacó que “reconoce y agradece su liderazgo durante estos años, marcado por una visión estratégica que fortaleció el papel de la educación superior como motor de desarrollo del país. Su gestión contribuyó a consolidar la excelencia académica, el pensamiento riguroso y la conexión permanente entre la universidad, la empresa y el Estado”.

También, desde el Consejo Superior y el Comité Rectoral informaron que continuarán trabajando “con excelencia, rigurosidad y profesionalismo para seguir fortaleciendo el proyecto educativo de la institución y su compromiso con el desarrollo competitivo de Colombia”.

No se afectan las actividades de la universidad.

Fueron enfáticos en esta institución en indicar que las diversas actividades de la EIA en sus áreas académicas, administrativas e institucionales se seguirán desarrollando en completa normalidad, brindando acompañamiento para los estudiantes, profesores, egresados y aliados.

Destacaron desde la EIA que el paso del rector, José Manuel Restrepo, deja una huella coherente con el propósito institucional de formar profesionales y personas capaces de transformar su entorno con conocimiento, ética y vocación de servicio”.

Rector hace 3 años y medio.

José Manuel Restrepo llegó a la rectoría de la Universidad EIA, luego de un proceso de selección que adelantó una firma cazatalentos en septiembre del año 2022.

El exministro de Hacienda y exrector de la Universidad del Rosario y el CESA asumió esta rectoría de esta universidad, a la cual agradeció su visión, liderazgo y legado.

Cabe recordar que la Universidad EIA, antes Escuela de Ingeniería de Antioquia, fue fundada en el municipio de Envigado el 14 de febrero de 1978 por un grupo de 27 ingenieros provenientes del sector universitario, empresarial y gubernamental.