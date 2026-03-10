Están actualizando la información técnica de 433 edificaciones patrimoniales de Medellín

Medellín

Las edificaciones patrimoniales que existen en Medellín reciben la visita de los expertos de la agencia para las Alianzas Público Privadas, quienes están actualizando la información técnica.

Son 433 edificaciones de estas características las que tiene esta ciudad, que adelanta el proceso que permitirá contar con la información precisa sobre cada bien patrimonial.

¿Qué información se está actualizando?

Durante estos días se están realizando los levantamientos de datos, información, con herramientas tecnológicas para renovar la planimetría, el registro fotográfico y los insumos relevantes de cada una de las edificaciones.

Luisa Fernanda Gutiérrez Maya, subdirectora de gestión inmobiliaria de la agencia APP, dijo que “actualmente nos encontramos en el levantamiento de este proyecto, cumpliendo con todos los tiempos estimados para el mismo; estamos seguros de que este será un proyecto exitoso y con toda la oportunidad de ser replicado en otras entidades territoriales del país”.

Llamado a propietarios

Indicaron desde la Alcaldía de Medellín que, en caso de ser propietario o habitar uno de estos bienes, puede ser contactado para agendar una visita.

En los encuentros con el personal técnico también se abre un espacio de conversación sobre la gestión y conservación patrimonial.

Agregó Luisa Fernanda Gutiérrez Maya, subdirectora de gestión inmobiliaria de la agencia APP, que “en el marco del laboratorio patrimonial distrital, la agencia APP se encuentra actualizando los expedientes de estos 433 bienes de interés cultural con declaratoria nacional y distrital”.

Nuevo registro fotográfico

Como parte del trabajo, también habrá un nuevo registro fotográfico y digital muy preciso de las edificaciones que hacen parte de la memoria y de la historia de la ciudad.

Dijo la funcionaria que “este ejercicio tiene una particularidad y es precisamente estar alineados con el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación para el levantamiento de información técnica, jurídica, económica y catastral de estos bienes, que nos permita tomar decisiones estratégicas para la aplicación en programas, proyectos de conservación, reúso, activación inmobiliaria, aplicación de incentivos y toda la gestión asociada a estos bienes patrimoniales”.