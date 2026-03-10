Indígenas del Cauca celebran designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda. Crédito: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC

Popayán, Cauca. Comunidades indígenas del departamento celebraron la designación de la senadora nasa Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, al considerar que su postulación representa la lucha histórica del movimiento indígena, campesino y afrodescendiente del suroccidente colombiano.

Líderes indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señalaron que la trayectoria de Quilcué ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos, el liderazgo social y el acompañamiento a comunidades afectadas por el conflicto armado.

Mauricio Capaz, coordinador del área de Derechos Humanos del CRIC, aseguró que su designación representa la voz de sectores históricamente marginados y de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

“El liderazgo de Aída Quilcué representa la lucha del movimiento indígena, de sectores campesinos, sociales y estudiantiles que desde el suroccidente colombiano han apostado por la transformación del país”, expresó.

Agregó que su presencia en la fórmula presidencial también simboliza la participación de los pueblos indígenas y de los sectores sociales en los debates políticos nacionales.

Las autoridades del territorio indígena de Páez, en la región de Tierradentro, de donde es oriunda la senadora, también expresaron su respaldo a la designación y destacaron las luchas históricas de los pueblos ancestrales por la defensa de la vida y el territorio.

Quilcué es reconocida como lideresa indígena del pueblo nasa y en 2021 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría Defensa a Toda una Vida.

El 10 de febrero de 2026, la congresista fue retenida durante varias horas por hombres armados cuando se movilizaba por la vía que comunica a los municipios de Inzá y Totoró. Tras activarse un operativo de búsqueda y la presión de autoridades y comunidades, fue localizada y liberada junto con su esquema de seguridad.

En los pueblos ancestrales del Cauca hay expectativa de que, con esta postulación, se consoliden las transformaciones sociales impulsadas por el actual gobierno.