Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 mar 2026 Actualizado 15:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“No son recursos que le quitamos a la salud y educación”: MinTIC sobre película de almirante Padilla

La ministra Carina Murcia habló en 6AM W sobre la ciberseguridad en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

MinMinas, Carina Murcia, niega que presidente Petro solicitara su carta de renuncia

MinMinas, Carina Murcia, niega que presidente Petro solicitara su carta de renuncia

Noticia en desarrollo

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir