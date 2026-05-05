Soldados alertan presuntas deficiencias en la atención de Sanidad Militar

Sanidad Militar es el subsistema de salud especial encargado de prestar servicios integrales al personal uniformado de las Fuerzas Militares, a sus familias y a sus beneficiarios.

Caracol Radio conoció las denuncias de soldados y exsoldados que hoy hacen un llamado a la acción tras, presuntamente, no estar recibiendo la atención que sus diagnósticos merecen.

Neider José Cardona es de Valledupar y estuvo durante más de 20 años trabajando en el Ejército. Según reveló en 6AM W, desde el año pasado está esperando unas terapias indispensables para su recuperación.

“Sufro de fibromialgia y dolores crónicos. Estoy en tratamiento continuo con dos especialistas que es reumatología y medicina de cuidados paliativos”, explicó.

Aseguró que “Sanidad no ha querido autorizar, reiteradamente siempre me las ha negado, hasta la fecha de hoy cada vez que me las envían”.

Otro caso es el de Edwin Erazo Henao de Cartago, Valle, quien durante 5 años sirvió a la patria y resultó herido en combate. Aunque confirma que la entidad sí ha brindado ciertas autorizaciones, la gestión es incompleta.

“Tengo varias discapacidades, varios diagnósticos [...] sí dan las autorizaciones pero entonces no hay contrato, no hay especialistas”, explicó.

Erazo añadió que se ha visto obligado a presentar tutelas buscando respuestas, y es que sus tratamientos requieren traslados que él no puede costear.

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“Le niegan los viáticos a uno, yo no tengo la solvencia económica como para ir a Armenia, Manizales, Bogotá o Pereira para que me hagan las terapias”, dijo.

Por otro lado está Noelva Valenzuela Sicacha, mamá de Daniel Alejandro Suárez, un niño 10 años, hijo de un soldado y diagnosticado con discapacidad múltiple.

“Ha desmejorado su calidad de vida y está en riesgo de morir por culpa de Sanidad Ejército ya que sí, ellos generan muchas autorizaciones, pero donde no prestan los servicios o no hay las especialidades”, contó.

Noelva, quien reside en Cartago pero debe movilizarse a diferentes lugares para que Daniel sea atendido, agregó que están poniendo en riesgo la vida su hijo.

“Mi hijo es un paciente muy delicado que en este momento está con múltiples convulsiones”, relató, manifestando que al día de hoy no le han autorizado unas consultas en Bogotá, así como un control en ortopedia por cirugía que le fue ordenado hace 3 años y “no ha sido posible, me hicieron ir a Armenia a gastar plata que no tengo para que me digan que allá no cuentan con esa especialidad”.

¿Que dice Sanidad Militar?

A través de un comunicado enviado a Caracol Radio, la dirección de Sanidad Militar respondió a las denuncias afirmando que “una vez recibidos los datos de los usuarios, se realizó la verificación con la Dirección de Sanidad del Ejército, encargada de la prestación de servicio”.

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Infirmaron que “producto de esta revisión integral, se identificó que los tres usuarios referenciados son afiliados activos al Subsistema, dos en calidad de titulares y uno como beneficiario, y cuentan con autorizaciones vigentes para citas médicas, exámenes y atención especializada”, detalle cuestionado por los denunciantes.

Finalmente aseguran realizarán un “seguimiento individual a cada caso y garantizar respuestas acordes con las necesidades de los usuarios”.