“La captura de alias ‘El Mono’ es un golpe muy fuerte”: MinDefensa

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Este martes 5 de mayo se produjo la captura de alias ‘El Mono’, presunto integrante de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Respecto a esto, el ministro de Defensa afirmó que “la captura de alias El Mono es un golpe muy fuerte”, pues es de destacar que las autoridades lo señalan como responsable del atentado terrorista en la vía Panamericana, en zona rural de Cajibío, Cauca.

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