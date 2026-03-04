Gobierno invirtió US$4 millones en película del almirante Padilla: contrató a Cuba Gooding Jr.

Cuba Gooding Jr, ganador del Óscar en 1997, durante su visita a Colombia para el Smartfilm Summit Fest 2025 / Foto cortesía de Juanita Eslava / SSF

Caracol Radio conoció en primicia que, desde hace unos días, el actor de Hollywood Cuba Gooding Jr, ganador del Premio Óscar en 1997 por ‘Jerry Maguire’, se encuentra en Colombia rodando la película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

El largometraje, que se espera sea estrenado a mediados de este año, cuenta con una inversión del Gobierno Nacional por $15.891 millones de pesos, equivalentes a cuatro millones de dólares de recursos públicos por instrucción del presidente Gustavo Petro. Además, la cinta está financiada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y su producción es liderada por el Sistema de Medios Públicos RTVC.

Cabe señalar que esta noticia se conoce en momentos en los que el propio Gobierno Nacional ha manifestado que se deben buscar recursos para proteger las finanzas del país.

El sistema informativo de Caracol Radio conoció que el actor Gooding Jr. estuvo en el claustro de San Agustín de la ciudad de Villa de Leyva, donde está ubicado el monumento a Antonio Ricaurte, el prócer de este municipio.

Los recursos para la película fueron directamente solicitados por Petro

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Carina Murcia, confirmó que la realización de esta producción fue una de las tareas solicitadas por el presidente Petro:

“Me encomendó que lo hiciéramos en el Ministerio y veo materializado este sueño. Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y una colombiana orgullosa de la historia y de la cultura de mi país. Cuando empezamos, al día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC, llamé a Yesenia Olaya (ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación) y le dije: ‘Vamos a hacer la película del almirante Padilla’”.

La apuesta de la industria cinematográfica colombiana

Cabe recordar que Olaya, quien es la encargada de la película, también es actriz, productora y gestora cultural, creadora y directora de SmartFilms. El pasado 20 de diciembre, desde la ciudad de Cartagena, confirmó que la actuación especial estaría a cargo de un actor de Hollywood:

“Es una película con un presupuesto sin precedentes, vamos a tener como protagonista a un ganador del Óscar y será una película realmente internacional, como me lo recomendó el presidente, que me dijo: ‘Yesenia, ponga al almirante José Padilla en el corazón del mundo entero’. Me dio la referencia del gran almirante Nelson y yo le dije: ‘cuente con eso, vamos a hacer que un ganador del Óscar represente a nuestro héroe colombiano’”.

El Ministerio de las TIC aseguró que estas apuestas cinematográficas impulsan a la industria audiovisual en Colombia, apostando a historias que celebren la memoria y la cultura del país, y las cuales son desarrolladas por creadores nacionales.

