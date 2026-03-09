¿Por qué la película sobre el almirante Padilla se hará en inglés si es colombiana?

Jerónimo Rivera, crítico de cine, habló en los micrófonos de 6AMW sobre la película del almirante Padilla, que ha generado controversia al no saber si se está mostrando la realidad de su vida, la participación de Gustavo Petro y la financiación que su usó para la producción de esta.

El experto inició explicando que lo que hay que entender es que las películas tiene fondos que se dan para los guiones, fondos que se dan para las películas, fondos que se dan para la exhibición y participación en festivales.

“Entonces es una bolsa grande de estímulos que generalmente tiene muchísimos postulantes en donde las personas, inclusive, a veces tienen que presentar tres y cuatro años seguidos para poder tener una financiación adecuada por lo costoso que es esto”, dijo.

Asimismo, reveló que “esto va apoyado también por una gestión particular que hacen los productores, de empresas privadas”, y detalló que “aunque en Colombia la verdad sea dicha, pues la mayoría de las películas dependen de estos fondos del Estado”.

Aunque se menciona que posiblemente nunca antes se había hecho una película colombiana con un porcentaje de recurso público tan alto, Rivera comentó que eso es muy relativo porque el Ministerio de Cultura, que en varias ocasiones ha apoyado este tipo de iniciativas, suele dar fondos de distinto valor, dependiendo de lo que esté apoyando.

“A veces se apoya uno solo los procesos, como el proceso de montaje y edición, otras veces se apoya el proceso de la creación del guion, y normalmente son montos que pueden ser muy altos para cualquier otra industria, pero en lo audiovisual son montos que sabemos que son razonables”, contó.

En relación a la participación de Petro, aseguró que “el tema del casting, el tema de la producción, la escogencia de los camarógrafos, los directores, los productores, todo eso corre por cuenta de la producción y ahí el Estado no tiene absolutamente ninguna injerencia”.

Siendo así, afirmó que “el hecho de que el presidente haya salido haciendo un cameo seguramente fue decisión del mismo equipo de producción y también es importante reconocer que la discusión se está yendo por otro lado, por el tema político, y aquí lo que está en juego realmente es el tema de lo público”.

¿Por qué la película se hará en inglés y con un actor estadounidense?

“Al escoger un actor reconocido, de talla mundial, hacer la película en inglés, pues claramente lo que se ve o lo que se vislumbra es que seguramente tendrá una estrategia de marketing centrada en el público internacional, lo cual no está nada mal, tampoco sería la primera película colombiana que se haga en inglés, ya muchos directores están apostando por esto y tampoco será la primera película latinoamericana ni de otras partes del mundo que apunte al inglés como un lenguaje universal que le puede permitir abrir más puertas”, dijo.

Sin embargo, afirmó que “lo que sí es tremendamente válido y habría que pensarlo es en dónde queda la recuperación de la memoria histórica de este personaje para los colombianos, que claramente se requiere que se reivindique este personaje, que se reivindique su papel en la historia y en ese sentido habría sido muy bueno que realmente tuviéramos la oportunidad de verla en español”.