Directores de Padilla revelan cómo presidente Gustavo Petro terminó siendo un extra en la película

La participación del presidente Gustavo Petro en una escena de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla ha generado polémica luego de que 6AM W revelara la foto en la que el mandatario aparece dentro del rodaje.

En entrevista con Daniel Coronell los directores Mauricio Navas y Andrés Valencia afirmaron que el jefe de Estado no estaba contemplado inicialmente en el guion y que su participación surgió de manera espontánea mientras se filmaba una escena en el Palacio de San Carlos.

“El presidente pidió ver el rodaje y terminó apareciendo en escena”

Según relató Navas, el equipo se encontraba filmando una secuencia que recreaba un baile histórico relacionado con conflictos políticos de la época entre Padilla y Mariano Montilla, personaje que en la historia real también fue antagonista de Simón Bolívar.

Durante la grabación, alguien del equipo de producción informó que el presidente quería visitar el rodaje, ya que se encontraba cerca del lugar.

“Nos dijeron que el presidente quería venir a ver la película. Cuando llegó, alguien comentó que él quería hacer un cameo o aparecer en la escena”, explicó Navas.

Debido a que el rodaje tenía un cronograma ajustado, el equipo decidió incluirlo en la escena que ya se estaba grabando.

Petro apareció como un extra, sin parlamento

Los directores explicaron que el mandatario fue ubicado entre los asistentes del baile, quienes observaban la discusión central entre los personajes principales.

Para participar, el presidente tuvo que pasar por el proceso de caracterización con vestuario de época. Posteriormente, fue colocado frente a cámara como uno de los espectadores del evento.

“Le dijimos que para entrar a la escena tenía que caracterizarse. Lo ubicamos entre los mirones del baile y grabamos la toma”, relató Navas.

Según el director, la participación fue breve y no implicó diálogo alguno.

“Es un extra. Un extra es una persona que puede quitarse de la escena y no pasa nada”, señaló.

