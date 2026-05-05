Familia de Ana Valencia del dueto Ana y Jaime, solicita ayuda tras complejo quebranto de salud
Mariana Serrano, su hija, habló en 6AM W sobre la condición que afecta a la reconocida intérprete bogotana radicada en Venezuela.
Familia de Ana Valencia del dueto Ana y Jaime, solicita ayuda tras complejo quebranto de salud
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Con más de 55 años de trayectoria, Ana y Jaime han cimentado una longeva carrera artística que los ha posicionado como uno de los proyectos musicales más emblemáticos en la historia de la balada y la música de protesta en Colombia.
Desde finales de los sesenta, con composiciones icónicas como “Ricardo Semillas”, “Décimo Grado” y “Café Petróleo”, los hermanos Valencia Aristizábal dejaron a todo un país reflexionando sobre la realidad social, el amor y el sentimiento de país.
Caracol Radio conoció que, debido a un delicado quebranto, Ana Valencia se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en Venezuela, donde se encuentra junto a su hija, Mariana Serrano, quien dio un parte de salud ante los micrófonos de 6AM W.
En desarrollo.
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