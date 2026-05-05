Seis años en obras y nadie responde por Centro Cultural Vallenato en Valledupar: “Está en un limbo”

La congresista Claudia Zuleta habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para pronunciarse frente a una nueva polémica relacionada con el Centro Cultural Vallenato, en Valledupar, que ya cumple tres años de atraso en su entrega.

Y es que recientemente el congresista electo Daniel Briceño denunció que detrás de esta obra hay una serie de irregularidades, presunta corrupción y sobre costos.

Al respecto, la congresista Zuleta, quien profundizó en la denuncia, puntualizó que quien debe responder en dónde está el dinero de esta obra es “la Contraloría General de la República, que es la que tiene la competencia para auditar los recursos que provienen del Sistema General de Regalías, que es la fuente de financiación con la que se está construyendo este Centro Cultural de la Música Vallenata, que es hoy ya, puede decirse así, un elefante blanco de los que más le duelen a este departamento”.

Explicó que, en su momento, una de las “advertencias” que se hicieron cuando se anunció el proyecto en 2021 “era que había muchos vacíos en el proceso de ejecución, en los estudios y diseños, en cómo se formuló el proyecto. Y desde el primer momento dijimos, esto no huele bien”.

“Los resultados son, entonces, que esa obra arrancó en el 2021, debió entregarse en el año 2023 y ya vamos en el 2026. Lo que empezó por 144 mil millones de pesos, ya superó los 200 mil millones de pesos. Hoy está en un limbo porque la mala planeación llevó no solamente a las demoras y a los sobrecostos, sino que hoy ni siquiera es claro. Así ese proyecto estuviera listo, ni siquiera es claro cómo se puede sostener en términos financieros”.

Y enfatizó: “Estamos asumiendo un enorme costo, una pérdida, un costo de oportunidad. Ese proyecto debió estar abierto hace tres años, produciéndole beneficios en términos turísticos o en términos de ingresos al departamento, o por lo menos, el disfrute social para el cual se pensó esa inversión tan grande. El proyecto ya supera los 200 mil millones de pesos y está en un limbo absoluto”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Denuncian irregularidades en obras del Centro Cultural Vallenato en Valledupar: “Está en un limbo” 00:00:00 11:58 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

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