“A veces viene uno buscando la muerte”: primo de uno de los mineros que murió en Sutatausa
Crisanto Balanta llevaba más de 20 años trabajando en las minas de carbón de Ubaté, y su familia nunca pensó que una tragedia de estas ocurriría.
Caracol Radio llegó hasta el Hospital de Ubaté, donde se encuentran los cincos de los seis sobrevivientes de la explosión de la mina en Sutatausa, y donde también están los cuerpos de los nueves mineros que fallecieron en el accidente.
Fueron llegando poco a poco los familiares y amigos de los mineros fallecidos, a la espera de que sus cuerpos sean entregados.
En el programa de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, habló Jaiber Aponzá Caicedo, primo de Crisanto Balanta, una de las víctimas fatales de esta tragedia minera.
“Esta mañana salí a trabajar a las 5:00 de la mañana y me encontré a mi prima llorando y me dijo que había caído el familiar ahí”, contó Jaiber, de cómo se enteró de la fatal noticia.
Jaiber y su primo Crisanto, oriundos del Valle del Cauca ,llegaron a Ubaté hace más de 15 años para trabajar en las minas de carbón de la región.
“Las personas que estamos acá venimos de afuera, del Cauca, del Valle, y venimos buscando formas de subsistir, de tener un mejor futuro, pero a veces viene uno buscando es la muerte” señaló.
Recordó a su primo como una persona trabajadora, honorable, responsable, honorable con su familia compuesta por su esposa y cuatro hijos.
“Ahí quedaron en parada a ver qué pasa porque todos dependían económicamente de él. La muchacha era la encargada del hogar y a los hijos les están dando el estudio y todo”, dijo Jaiber.
Familiares y amigos de Crisanto así como de las otras ocho víctima les fatales permanecen frente al Hospital de Ubaté a la espera de la entrega de los cuerpos por parte de las autoridades.
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Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....