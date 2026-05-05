“A veces viene uno buscando la muerte”: primo de uno de los mineros que murió en Sutatausa. Foto: Caracol Radio.

Caracol Radio llegó hasta el Hospital de Ubaté, donde se encuentran los cincos de los seis sobrevivientes de la explosión de la mina en Sutatausa, y donde también están los cuerpos de los nueves mineros que fallecieron en el accidente.

Fueron llegando poco a poco los familiares y amigos de los mineros fallecidos, a la espera de que sus cuerpos sean entregados.

En el programa de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, habló Jaiber Aponzá Caicedo, primo de Crisanto Balanta, una de las víctimas fatales de esta tragedia minera.

“Esta mañana salí a trabajar a las 5:00 de la mañana y me encontré a mi prima llorando y me dijo que había caído el familiar ahí”, contó Jaiber, de cómo se enteró de la fatal noticia.

Jaiber y su primo Crisanto, oriundos del Valle del Cauca ,llegaron a Ubaté hace más de 15 años para trabajar en las minas de carbón de la región.

“Las personas que estamos acá venimos de afuera, del Cauca, del Valle, y venimos buscando formas de subsistir, de tener un mejor futuro, pero a veces viene uno buscando es la muerte ” señaló.

Recordó a su primo como una persona trabajadora, honorable, responsable, honorable con su familia compuesta por su esposa y cuatro hijos.

“Ahí quedaron en parada a ver qué pasa porque todos dependían económicamente de él. La muchacha era la encargada del hogar y a los hijos les están dando el estudio y todo”, dijo Jaiber.

Familiares y amigos de Crisanto así como de las otras ocho víctima les fatales permanecen frente al Hospital de Ubaté a la espera de la entrega de los cuerpos por parte de las autoridades.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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