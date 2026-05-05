Así es la reforma en El Salvador que permite cadena perpetua desde 12 años: casos en los que aplica

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, Andrés Guzmán, quien fue comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, habló a propósito de la reforma en El Salvador que permite aplicar la cadena perpetua desde los doce años frente a ciertos delitos.

Esta medida, adoptada a través de una reforma constitucional, ha sido impulsada por el Gobierno del presidente Bukele y respaldada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo.

A propósito de su libro ‘El Método Bukele: Reingeniería de un Estado’, en el cual destaca la lucha contra la criminalidad en El Salvador durante la administración actual, Guzmán explicó que esta decisión fue adoptada después de muchas reformas constitucionales y 91.000 detenidos.

“En El Salvador, lo que sucedió fue una debacle social. Fueron treinta años en los que un país estuvo totalmente secuestrado por pandilleros que no dejaban que las personas fueran de un lado a otro. Los niños que hoy están en El Salvador son hijos de esa guerra”, relató.

Así, el exfuncionario expresó que, por ser hijos de pandilleros en muchos casos, “hay zozobra dentro de los barrios y colegios”, pues “son niños que solamente han visto la violencia”.

“El presidente Bukele hizo una campaña en la que más o menos inaugura una escuela nueva al mes, hay más de 70 escuelas nuevas y todo un régimen académico, pero es muy difícil cambiar a los niños cuando nacen con ese corazón”, agregó, advirtiendo que el proceso en este país es de alta complejidad.

Guzmán también relató que, cuando llegó al cargo de comisionado en 2022, “había más o menos 2.200 menores privados de libertad por pertenencia a las pandillas y haber cometido algún tipo de delito”. Cuando dejó el cargo, en 2025, “quedaban solamente 800”.

“La disminución carcelaria fue más o menos el 120%, pero lo más importante es que tuvimos cero reincidencia: ninguno de los chicos que estuvieron en la cárcel lo volvieron a cometer”, destacó.

¿Qué pasa con los jóvenes recluidos?

Sobre qué sucede con los jóvenes que permanecen recluidos, Guzmán explicó que, en los centros de reclusión que existen en El Salvador, todos ellos están 100% escolarizados. Además de eso, se llevan a cabo talleres para trabajar.

Si bien todavía no existen jóvenes a partir de los 12 años que hayan sido condenados a cadena perpetua, porque la normativa es muy reciente, Guzmán aclaró que es legalmente posible que no haya ningún menor detenido en prisiones con mayores de edad.

¿En qué casos aplica la cadena perpetua a partir de los 12 años en El Salvador?

A partir de la aplicación de esta nueva normativa, los adolescentes podrán ser juzgados y condenados a prisión perpetua por delitos como:

Homicidio —incluido el feminicidio—.

Violación.

Pertenencia a pandillas, consideradas organizaciones terroristas por la legislación salvadoreña.

Cabe señalar que la ley cuenta con enmiendas que contemplan la creación de “juzgados de lo criminal”, las cuales serán instancias especializadas encargadas de procesar estos casos bajo un procedimiento especial y diferente al régimen ordinario de justicia juvenil.

También se restringen beneficios penitenciarios como la posibilidad de libertad condicional o anticipada. La única forma de revisar una pena será mediante evaluaciones periódicas que, de acuerdo con criterios especiales, podrían conducir a un régimen de libertad controlada.

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