Exclusivo: La filmación completa de la escena de película en la que aparece el presidente

La publicación que hicimos ayer, primero en 6AM W, de la foto de la escena de la película Padilla en la que aparece el presidente Gustavo Petro, vistiendo uniforme militar de gala del siglo XIX con sable a la cintura, y con su jefe de despacho Raúl Moreno, a su izquierda, también caracterizado pero con ropas civiles de la época, desató una polémica nacional.

La foto de Petro con Cuba Gooding Jr. en rodaje de la película sobre almirante Padilla

A 48 horas de las elecciones, la foto fue gasolina para una controversia que mezcló preocupaciones reales con grandes inexactitudes y, también, con algo de oportunismo político de varios sectores.

Se dijo por ejemplo que el gobierno invirtió cuatro millones de dólares de los contribuyentes en la película. Es una verdad a medias, la inversión fue de dos millones –la mitad–, la otra mitad está cubierta por una casa productora de cine colombiana: Valencia Producciones FX SAS.

Hoy por primera vez hablan los directores de la película: Mauricio Navas Talero, guionista y director de reconocida trayectoria; y Andrés Valencia, un joven director, especialista en efectos que ha hecho prestigio en producciones internacionales y uno de los accionistas de Valencia Producciones.

También tendremos la escena completa filmada en la que aparece el presidente Gustavo Petro y que ustedes podrán ver en la página de 6 AM W.

La escena retrata un sensual baile de uno de los personajes, la zamba jarocha, quien además es la voz narradora de la película que por cierto está filmada ciento por ciento en inglés. La versión en español se está doblando también en Colombia.

Allí el presidente Gustavo Petro aparece como “un extra sin parlamento”. Es decir no habla, ni en español, ni en inglés. Su aparición en un plano general al lado del protagonista, el actor estadounidense Cuba Goodwin Jr., tomará apenas unos segundos. Inevitablemente esos serán quizás los segundos más comentados de la película, al menos en Colombia.

Para hablar de este tema tuvimos con nosotros a los directores Mauricio Navas Talero y Andrés Valencia Cano.

Bueno, pues ahí está la versión de los dos directores de la película en la que el presidente Gustavo Petro decidió debutar como actor, o más precisamente como extra. Esa aparición innecesaria seguirá siendo objeto de controversia.