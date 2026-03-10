Movilizaciones en Bogotá del 10 al 15 de marzo 2026: Fechas y localidades donde se llevarán a cabo
Habrá novedades en movilidad que serán reportadas por la Alcaldía de Bogotá. Conozca las fechas y ubicaciones aquí.
Entre el 10 y el 15 de marzo de 2026, habrá movilizaciones por distintas localidades de Bogotá. Entre los tipos de manifestación que se gestarán, se encuentran:
- Marchas
- plantones
- Actividades culturales con reivindicaciones sociales
Estas jornadas se convocaron por colectivos sociales, organizaciones ciudadanas y comunidades académicas. Debido a estas manifestaciones sociales se pueden registrar afectaciones en la movilidad e impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.
La Alcaldía de Bogotá está al tanto y publicará una actualización con los reportes de tránsito durante estas jornadas.
También se informó que las actividades contarán con el acompañamiento de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno Distrital, para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, facilitar el diálogo y promover la convivencia en el espacio público.
Estas serán las localidades con movilizaciones en Bogotá entre el 10 y el 15 de marzo:
Manifestaciones y Protestas en Bogotá el Martes 10 de marzo de 2026
- Plantón: Mitin contra Securitas Colombia S.A
Lugar y hora: Avenida calle 26 #92 - 31 – Localidad de Engativá a las 9:00 a. m.
Manifestaciones y Protestas en Bogotá el miércoles 11 de marzo de 2026
- Evento cultural con reivindicaciones: Plantón ASAB contra el acoso y la inseguridad
Lugar y hora: Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Sede ASAB) – Localidad de Santa Fe. De 1:00 p. m. a 6:00 p. m.
Manifestaciones y Protestas en Bogotá el jueves 12 de marzo de 2026
- Marcha: Paro Distrital 24 Horas
Zona y hora: CAD Carrera 30 – Localidad de Teusaquillo Destino: Secretaría de Educación del Distrito. Desde las 9:00 a. m.
Manifestaciones y Protestas en Bogotá el domingo 15 de marzo de 2026
Lugar y hora: Estación TransMilenio Minuto de Dios – Localidad de Engativá Destino: Alcaldía Local de Engativá / Parque Villaluz. Desde las 10:00 a. m.
Recomendaciones a la ciudadanía para la jornada de protestas
La Alcaldía de Bogotá enfatiza que respetará el derecho a la protesta, en garantía del Artículo 37 de la Constitución Política de 1991. No obstante, durante la jornada de movilizaciones habrá obstrucción al tráfico y alteraciones al orden público, por lo que recomiendan:
- Si hace parte o no de la movilización, debe planificar sus desplazamientos tanto llegando como yéndose, teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales, que serán reportados a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
- Si participa en alguna movilización, se le encomienda hacerlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
