Calles, estaciones del Metro o TransMilenio y monumentos llevarán el nombre de Miguel Uribe Turbay

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha generado rechazo en todo el país y sigue siendo tema de conversación nacional. En las últimas horas, el Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 768 de 2025 que rinde homenaje a la memoria y el legado del exsenador.

La iniciativa fue impulsada por los concejales del Centro Democrático Andrés Barrios, Óscar Ramírez Vahos, Sandra Forero, Humberto ‘Papo’ Amín, Julián Uscátegui, Diana Diago y Andrea ‘Tata’ Hernández, con el fin de reconocer el papel que tuvo Uribe en Bogotá.

Recordemos que Migue Uribe fue concejal, presidente del Cabildo Distrital, secretario de Gobierno y senador de la República. En esos roles, se destaca el trabajo que hizo para la modernización de la ciudad, el fortalecimiento institucional y el impulso de proyectos estratégicos como el Metro de Bogotá.

¿Qué establece el proyecto que rinde homenaje a Miguel Uribe?

Este proyecto contempla varias acciones para rendir homenaje a la memoria y legado de Miguel Uribe. En ese sentido, el Salón Presidentes del Cabildo pasará a llamarse Salón Presidentes Miguel Uribe Turbay.

Además, se elaborará un busto en la plazoleta interna del Concejo, un óleo en el Salón Comuneros, una estatua en la plazoleta fundacional de Usaquén y un monumento en el Mausoleo del Cementerio Central.

La Avenida Calle 34, en el tramo comprendido entre la Carrera Séptima y su intersección con la Avenida de Las Américas y Calle 26, pasará a denominarse Avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay.

Asimismo, dentro de este proyecto se establece que se asignará su nombre a una estación del Sistema Integrado de Transporte Público, bien sea primera línea del Metro, troncales de TransMilenio o cable aéreo.

Igualmente, que una nueva sede educativa distrital lleve su nombre y que se adopte un espacio académico en torno a su memoria, en articulación con instituciones educativas, el sector privado y organizaciones sociales como la Fundación Solidaridad por Colombia.

El Parque El Golfito en Fontibón, lugar donde se perpetró el magnicidio, será renombrado como Parque Miguel Uribe Turbay y contará con un monumento como homenaje póstumo.

El 11 de agosto de cada año será día cívico en Bogotá en honor a su memoria y se promoverá la realización anual de actividades en el marco de la Caminata de la Solidaridad, incluyendo la media maratón Miguel Uribe Turbay.

“Lo mínimo que podemos hacer es preservar su memoria y, hoy, desde el Concejo de Bogotá, lugar donde Miguel inició su carrera política, aprobamos este acuerdo que exalta su liderazgo. Hoy Bogotá honra a uno de los suyos”, aseguraron los concejales firmantes y miembros de la bancada.