Dos hombres embistieron a policías en Bogotá: fueron capturados en medio de la persecución

Dos hombres fueron capturados en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Bogotá tras una persecución de película en el sector de Villa del Prado, en la localidad de Suba. Los hechos se registraron cuando uniformados realizaban labores de patrullaje.

En medio de este procedimiento, la Policía detectó un vehículo Mercedes Benz que despertó sospechas por comportamientos sospechosos. Cuando la Policía trató de detener el vehículo, el conductor embistió a los uniformados y trató de huir de ese lugar.

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Debido a esta situación, se activó de inmediato un plan candado en la jurisdicción para lograr la interceptación del vehículo y evitar su fuga. Tras una persecución, el vehículo fue detenido a la altura de la avenida Boyacá con calle 127. Sin embargo, los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar.

Finalmente, los hombres fueron alcanzados y capturados por los policías. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron varias calcomanías adheridas a la placa del vehículo, las cuales, al parecer, eran utilizadas para alterar el sistema de identificación del automotor.

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Durante el procedimiento de captura, la Policía logró identificar que uno de los capturados registra más de ocho anotaciones judiciales por delitos como falsedad personal, daño en bien ajeno, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, hurto, hurto agravado y fuga de presos.

Los capturados, junto con los elementos incautados durante el operativo, fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Ahora deberán responder ante la justicia por los delitos de falsedad marcaria y violencia contra servidor público.