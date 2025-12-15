Contraloría de Bogotá tomó medidas por desvío de más de 39 mil millones de pesos en la U. Distrital

Continúan los escándalos en el Universidad Distrital esta vez, el ente de control distrital emitió en primera instancia un fallo con responsabilidad fiscal por irregularidades en el manejo de recursos de la Universidad Distrital ‘Francisco José de Caldas’.

Entre 2012 y 2019 se desviaron exactamente $20.200 millones de pesos, a valor de hoy serían cerca de $39.358 millones de pesos.

“La decisión fue adoptada por la Subdirección del Proceso Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, luego de establecer que a través del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (IDEXUD) se realizó un manejo indebido de recursos públicos provenientes de convenios y contratos interadministrativos mediante la constitución de una caja menor”, señalaron desde la entidad.

La Contraloría estableció que hubo un “menoscabo al patrimonio público” porque se comprobó que hubo una gestión ineficiente, desvío y manejo indebido de recursos y una falta de control para evitar esta irregularidad.

Los responsables de ese desvío millonario de recursos, según el ente de control, son funcionarios y contratistas de la Universidad Distrital que para la época de 2012 y 2019 estuvieron involucrados.

Otra polémica: la elección de rector de la universidad

En los últimos días, estudiantes y profesores de la Universidad Distrital han salido a protestar en contra de la elección de José Lizcano como nuevo rector de la institución educativa.

Representantes estudiantiles manifestaron su inconformismo con esta decisión ya que aseguraron que el Consejo Superior de la Universidad no tuvo en cuenta la voz de la comunidad estudiantil.