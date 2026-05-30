Procuraduría indaga muerte de estudiante en colegio de Suba: Distrito debe entregar información

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Secretaría de Educación de Bogotá un informe que tenga toda la información sobre las acciones implementadas tras la muerte de Johan Manuel Percy, un estudiante de 16 años del Colegio Prado Veraniego, ubicado en la localidad de Suba.

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El caso ha generado conmoción en la ciudad, luego de que el menor falleciera como consecuencia de una pelea de boxeo ocurrida durante la jornada escolar el pasado 27 de mayo. Según Ángela Herrera, hermana del joven, Johan falleció tras recibir un golpe en el pecho.

Debido a la importancia de este caso, el Ministerio Público pidió esclarecer qué medidas fueron adoptadas por la institución educativa y las autoridades competentes una vez se presentó la emergencia. Asimismo, solicitó información sobre la activación de la ruta integral de atención.

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La Procuraduría busca verificar que las actuaciones realizadas se ajusten a las normas de protección de los derechos de los menores de edad. “El Ministerio Público reiteró la necesidad de garantizar entornos escolares seguros y la aplicación oportuna de las rutas de atención”, dice la entidad a través de un comunicado.

Este caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención de la violencia dentro de las instituciones educativas. Los hechos todavía están siendo investigados por diferentes autoridades en el país.