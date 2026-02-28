¿Por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Origen y cómo celebrarlo

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha caracterizado por ser una fecha de movilización social, en la cual las mujeres se reúnen para conmemorar aquellas luchas, que hoy siguen vigentes, por la garantía efectiva de sus derechos, en rechazo a la discriminación social y laboral; así como a todo tipo de violencia basada en el género.

Para el 2026, en Bogotá y en la mayoría de ciudades de Colombia, las entidades del Gobierno local y nacional, tienen preparadas diversas actividades que buscan, entre otras cosas, fomentar el empleo, la inclusión, la participación política y la difusión cultural para las mujeres en el país.

¿Qué se conmemora en el Día Internacional de la Mujer?

Según la Organización de las Naciones Unidas, este 8 de Marzo “encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo e igualdad entre los sexos”.

Esta fecha, viene acompañada por movilizaciones sociales, activismo en redes sociales y actividades simbólicas, en una muestra de apoyo a la lucha por la igualdad y la justicia. De igual forma, el 8 de marzo las mujeres manifiestan su rechazo contra la violencia de género y los feminicidios.

De acuerdo con la ONU, el Día Internacional de la Mujer empezó a conmemorarse desde 1975 y tiene sus bases en los movimientos históricos de las mujeres, principalmente en Estados Unidos y Europa. Si bien es cierto que los movimientos se dieron a conocer con más fuerza en el siglo XX, los esfuerzos de las mujeres por una sociedad más igualitaria vienen de tiempo atrás.

Por su parte, la Cancillería de Colombia, destacó algunos momentos clave de la historia, para rememorar durante el 8 de marzo, entre los cuales se encuentran los siguientes:

