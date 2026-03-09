¡Ojo! Estos son los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 9 al 13 de marzo de 2026

De fondo: Imagen ilustrativa de una mujer abriendo un grifo para llenar un vaso de agua (Crédito: Getty Images)

La Alcaldía de Bogotá, de la mano del servicio de Acueducto y Alcantarillado, ha informado de las localidades de la ciudad, incluyendo el municipio de Soacha, que tendrán cortes de agua durante la semana del 9 al 13 de marzo del 2026.

Estos cortes son sustentados por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

Zonas con cortes de agua en Bogotá el lunes 9 de marzo de 2026

Engativá: Villas de Granada. De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 107 a la carrera 114. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Zonas con cortes de agua en Bogotá el martes 10 de marzo de 2026

Engativá: Graces Navas. De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 96 a la carrera 107. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Chapinero: Juan XXIII, María Cristina. De la calle 72 a la calle 64, entre la carrera 2 Este a la carrera 7. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula.

Juan XXIII, María Cristina. De la calle 72 a la calle 64, entre la carrera 2 Este a la carrera 7. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de válvula. Suba: Tibabuyes II. De la carrera 136A a la carrera 147, entre la calle 144 a la diagonal 151. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de macromedidor.

Almirante Colón, Altos de Chózica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casablanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Villa Alcázar, Villa Elisa.

De la diagonal 157 a la calle 127C, entre la carrera 72 a la carrera 79C. Desde las 5:00 p. m. hasta por 12 horas. Debido a prueba de estanqueidad de tanque.

Bosa: El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José.

De la diagonal 73G Sur a la calle 94A Sur, entre la carrera 77G a la carrera 87I. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar: Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José A. Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Albán, San Diego, Islandia, Gran Colombiano.

De la calle 6 a la calle 53 Sur, entre la carrera 69A a la carrera 104. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Barrios Unidos: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto.

De la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Zonas con cortes de agua en Bogotá el miércoles 11 de marzo de 2026

Engativá: La Granja. De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 72 a la carrera 86. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Suba: Toscana, Tibabuyes, Lisboa, San Pedro. De la carrera 129 a la carrera 150D, entre la calle 129 a la diagonal 138F. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de macromedidor.

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa. De la transversal 60 a la carrera 71, entre la calle 100 a la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Kennedy: Tintalá, Osorio II, Patio Bonito, Calandaima, Osorio III, Galán, María Paz, Ciudad de Techo II, Tintal, Puerta del Sol.

De la avenida calle 8 a la calle 38 Sur, entre la carrera 72 a la avenida Ciudad de Cali. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

San Cristóbal: Granada Sur, Montebello, San Blas, San Isidro, Suramérica, Veinte de Julio, Villa de los Alpes I, El Playón, Granjas de Santa Sofía, Granjas San Pablo, La Picota, Marco Fidel Suárez, Marco Fidel Suárez I, Molinos del Sur, San Jorge Sur, Arboleda Sur.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Soacha (Cundinamarca): Soacha Centro, Colmena, Gallineral. De la carrera 4 a la carrera 5, entre la calle 10 a la calle 12. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Zonas con cortes de agua en Bogotá el jueves 12 de marzo de 2026

Chapinero: Chapinero. De la calle 60 a la calle 72, entre la carrera 7 a la carrera 13. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Kennedy: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Provivienda Oriental, Carvajal.

De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a cierre a terceros.

De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a cierre a terceros.

Puente Aranda: Estación Central, Industrial Centenario. De la avenida calle 13 a la avenida calle 20, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Suba: Campanella, Tuna Baja, Salitre Suba. De la carrera 92 a la carrera 101, entre la calle 153 a la calle 165. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de macromedidor.

Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés. De la carrera 104 a la carrera 118, entre la calle 145 a la calle 153. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de macromedidor.

Kennedy: Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito (parcial). De la avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre la avenida Ciudad de Cali a la carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar: Casablanca, Candelaria Cuarta Etapa, Candelaria La Nueva, Rincón de los Ángeles, Universidad Distrital.

De la calle 60 Sur a la calle 63 Sur, entre la carrera 42A a la carrera 53. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

De la calle 60 Sur a la calle 63 Sur, entre la carrera 42A a la carrera 53. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Usme: Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa, Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme, Piedra Herrada.

Desde las 3:00 p. m. hasta por 10 horas. Debido a renovación de caudalímetros.

Zonas con cortes de agua en Bogotá el viernes 13 de marzo de 2026

Usaquén: El Redil, San Antonio Norte, La Uribe. De la calle 170 a la calle 189, entre la carrera 7 a la carrera 9. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a cambio de macromedidor.

