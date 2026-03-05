Legalizan la captura de alias “Tata”, uno de los capturados por crimen de hermanas en Malambo

En la noche de este miércoles, 4 de marzo un Juez de Barranquilla legalizó la captura de Juan David Taboada Olivera, de 19 años, capturado y señalado de ser uno de los presuntos homicidas de las hermanas Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, en el municipio de Malambo.

A pesar de la interpelación de la defensa, el Juez indicó que, aunque al momento de la captura no tuviera cédula vigente, no era necesario para poder identificarlo plenamente.

“Recibió buen trato durante su captura hasta ser puesto a disposición de este despacho para esta audiencia preliminar. Por todo lo anterior, este despacho declara la legalidad de la captura”, dijo el Juez.

Hay que indicar que este joven había sido capturado cuando permanecía en un centro asistencial luego de un accidente de tránsito en medio de unos piques ilegales. Un menor de edad también fue aprehendido.

Las audiencias preliminares seguirán este viernes a las 8:00 de la mañana.