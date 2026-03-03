“Alias ‘Tata’ me enviaba videos y me exigía dinero para no matarlas”: madre de jóvenes asesinadas

Se conocen nuevos detalles sobre el caso de las adolescentes identificadas como Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, quienes fueron halladas sin vida y enterradas en una zona enmontada de Malambo. La investigación avanza mientras sus familiares exigen justicia por el crimen que ha conmocionado a la ciudad.

En diálogo con Caracol Radio, Maricruz Noriega Medina, madre de las menores, reveló que durante varios días fue víctima de amenazas y extorsiones. Según relató, un sujeto conocido con el alias de ‘Tata’ la contactaba constantemente para exigirle altas sumas de dinero a cambio, supuestamente, de respetar la vida de sus hijas.

“Alias el ‘Tata’ era el supuesto novio de la de 14 años, y Fabián el de Keila, la de 17 años. El Tata era quien constantemente me amenazaba. Me mandaba videos donde le estaban apuntando a mi hija y me daba 15 minutos para mandarle 20 millones de pesos; primero eran 50, después 20 y luego bajó a 10. Después me decía: ‘Entrégueme a la pequeña’, porque siempre me hablaban de la de risitos de oro, la de pelo rizado, buzo negro y chorcito azul. ‘Esa es la primera que te voy a matar’”, relató entre lágrimas la mujer.

La madre aseguró que vivió momentos de angustia ante la imposibilidad de reunir el dinero exigido y el temor constante por la vida de sus hijas. Las intimidaciones, según indicó, incluían mensajes y material audiovisual que incrementaban la presión y el miedo.

Capturan a presuntos captores

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de la Seccional de Protección a la Infancia y Adolescencia, logró la aprehensión de alias ‘Tata’ y alias ‘Fabián’, dos jóvenes que, presuntamente, estarían implicados en el crimen de las hermanas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los detenidos.

Los cuerpos de las jóvenes asesinadas permanecen en las instalaciones de Medicina Legal.