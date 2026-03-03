“Alias ‘Tata’ me enviaba videos y me exigía dinero para no matarlas”: madre de jóvenes asesinadas
Dos jóvenes, quienes estarían presuntamente implicados en el doble homicidio, fueron aprehendidos por las autoridades.
Se conocen nuevos detalles sobre el caso de las adolescentes identificadas como Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, quienes fueron halladas sin vida y enterradas en una zona enmontada de Malambo. La investigación avanza mientras sus familiares exigen justicia por el crimen que ha conmocionado a la ciudad.
En diálogo con Caracol Radio, Maricruz Noriega Medina, madre de las menores, reveló que durante varios días fue víctima de amenazas y extorsiones. Según relató, un sujeto conocido con el alias de ‘Tata’ la contactaba constantemente para exigirle altas sumas de dinero a cambio, supuestamente, de respetar la vida de sus hijas.
“Alias el ‘Tata’ era el supuesto novio de la de 14 años, y Fabián el de Keila, la de 17 años. El Tata era quien constantemente me amenazaba. Me mandaba videos donde le estaban apuntando a mi hija y me daba 15 minutos para mandarle 20 millones de pesos; primero eran 50, después 20 y luego bajó a 10. Después me decía: ‘Entrégueme a la pequeña’, porque siempre me hablaban de la de risitos de oro, la de pelo rizado, buzo negro y chorcito azul. ‘Esa es la primera que te voy a matar’”, relató entre lágrimas la mujer.
La madre aseguró que vivió momentos de angustia ante la imposibilidad de reunir el dinero exigido y el temor constante por la vida de sus hijas. Las intimidaciones, según indicó, incluían mensajes y material audiovisual que incrementaban la presión y el miedo.
Capturan a presuntos captores
Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de la Seccional de Protección a la Infancia y Adolescencia, logró la aprehensión de alias ‘Tata’ y alias ‘Fabián’, dos jóvenes que, presuntamente, estarían implicados en el crimen de las hermanas.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los detenidos.
Los cuerpos de las jóvenes asesinadas permanecen en las instalaciones de Medicina Legal.
