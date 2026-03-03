“Enviaron mensajes que la tenían secuestradas”: Madre de jóvenes halladas muertas en Malambo

Mensajes de un supuesto secuestro, videos y fotos en donde amenazaban a las menores, y exigencias de dineros por liberarlas fueron los hechos que denunció al Gaula la madre de las jóvenes halladas muertas en Malambo.

“Tipo once para doce nos comenzaron a enviar mensajes que las tenían secuestradas y que pagara, primero 50 millones de pesos después bajaron a 20 y a 10 millones de pesos”, así lo denunció María Cruz Noriega, madre de las dos jóvenes, a las afueras de Medicina Legal.

¿Denuncia no atendida?

La mujer confirmó que tras recibir los mensajes interpuso la denuncia ante el Gaula, pero la hermana mayor de las jóvenes, Wendy Hernández, indicó que la mujer quedó esperando respuesta.

“Nos decían que era un auto secuestro, y sabía que mis hermanas no se iban a prestar para eso. Nunca vieron los videos que le enviaron a mi mamá. No hacían nada”, manifestó Hernández.

Otros detalles de la desaparición de las jóvenes

Las dos jóvenes residían en el barrio La Sierrita, en Barranquilla. De allí se desplazaron hasta Malambo en la noche del 17 de febrero, martes de Carnaval para asistir a una fiesta en una vehículo que “le habían mandado”, según el relato la madre de ellas.

“Dijeron que se iban a bajar en la bomba de Malambo y ahí iban a avisar, que por eso se llevaban el teléfono. Ellas nunca se llevaban el teléfono”, dijo Wendy Hernández, hermana de las jóvenes.