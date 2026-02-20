¿Cuánto se ha valorizado el suelo en Bogotá desde el inicio de las obras del Metro?

En las últimas horas, se conoció un nuevo estudio sobre el impacto del Metro de Bogotá en el valor del suelo residencial. El informe lo presenta Bogotank (la alianza de investigación aplicada entre la Universidad de los Andes yProBogotáRegión) y demuestra que los grandes proyectos de transporte generan efectos económicos positivos desde sus etapas tempranas.

El estudio analiza el comportamiento del valor comercial del suelo en áreas cercanas a las estaciones de la Primera y Segunda Línea del Metro, utilizando información catastral oficial y métodos econométricos avanzados de emparejamiento espacial y regresión. Algunos datos claves son:

Primera Línea del Metro

Durante la fase de anuncio y estructuración del proyecto (2019), los predios ubicados a menos de 800 metros de las estaciones registraron un incremento promedio del 11,7% en el valor del suelo.

en el valor del suelo. En la fase de construcción (2023), el efecto positivo se mantiene, con una valorización promedio del 8,8%.

Segunda Línea del Metro

Aún sin adjudicación del contrato, las áreas cercanas a las futuras estaciones ya presentan una valorización proyectada del 11,8%, asociada a los efectos de expectativa y a la certeza progresiva del proyecto.

“El Metro ya está haciendo que la ciudad crezca, solo con el anuncio de la obra, el valor del suelo aumentó 117%, y con el avance subió otro 8.8%, hay que seguir potenciando este crecimiento”, señaló Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes.

Este análisis que hace BogoTank, dejan entrever que el Metro de Bogotá, uno de los proyectos más importantes para la ciudad, no solo es una apuesta en movilidad, sino también un “detonante de transformación urbana, con efectos directos sobre el mercado del suelo, la localización de la vivienda y el desarrollo orientado al transporte”.