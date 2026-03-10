Intento de fleteo en Medellín dejó a turista estadounidense herido y a un delincuente abatido

Medellín

Un criminal abatido y un extranjero herido dejó un intento de fleteo contra un turista estadounidense en la madrugada del lunes 9 de marzo en el barrio Laureles, en Medellín.

De acuerdo con el reporte oficial, dos hombres vestidos de negro llegaron a un local de comidas rápidas a bordo de una motocicleta del mismo color. Una vez en el lugar, intimidaron a los clientes e intentaron robarle una cadena al turista.

Durante el asalto, la víctima opuso resistencia y uno de los agresores le disparó en una pierna con un arma de fuego, causándole una lesión.

Tras el ataque, los presuntos delincuentes huyeron del lugar. Sin embargo, la Policía ya había sido alertada a través de la línea de emergencias 123, por lo que se activó un plan candado en la zona para ubicar a los sospechosos.

Minutos después, las autoridades localizaron la motocicleta e intentaron detener a sus ocupantes, pero estos ignoraron la orden y continuaron la huida, lo que dio inicio a una persecución.

“Unidades de la Policía Nacional del sector llegan al lugar, hay una reacción motorizada de nuestras unidades y, en la persecución, en el cruce de disparos, efectivamente es neutralizado uno de los delincuentes”, indicó el coronel Juan Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante el operativo, el conductor de la motocicleta abandonó el vehículo y escapó corriendo, por lo que aún es buscado por la Policía.

Otros detalles

En las verificaciones iniciales, las autoridades establecieron que la motocicleta tenía placas falsas y que ya había sido reportada previamente en el sistema de emergencias por su presunta participación en varios robos en distintos sectores de la ciudad.

Según la Policía, el caso podría estar relacionado con la modalidad delictiva conocida como “ruleteo”, en la que delincuentes recorren diferentes zonas en motocicleta para identificar posibles víctimas.

El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las labores de judicialización y la identificación del segundo sospechoso que huyó del lugar. Entre tanto, el ciudadano estadounidense herido recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.