Capturan a tres mujeres señaladas de hurto a turistas en Medellín

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Foto: cortesía.

Medellín

Tras una investigación con duración de aproximadamente un año, la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturó por orden judicial, a tres mujeres en Medellín, entre ellas a madre e hija, y un hombre en Cartagena, señalados de hurtar a turistas mediante el suministro de sustancias psicotrópicas.

Operación contra el hurto a turistas mediante engaño y uso de sustancias

De acuerdo con la investigación, los detenidos se dedicaban a seleccionar a sus víctimas a través de aplicaciones digitales de citas; entre ellas Tinder y Bumble, enfocándose principalmente en turistas extranjeros y nacionales.

Sobre el modo de operación de la estructura delincuencial, el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, detallo que los señalados seleccionaban principalmente a personas foráneas: “[…] enfocándose principalmente en turistas nacionales y extranjeros hospedados en hoteles y en diferentes sitios de la ciudad de Medellín como El Poblado, Laureles y Belén. Luego que los contactaban, los seducían para que ellos las invitaran a salir y las invitaran posterior a su lugar de hospedaje. Allí compartían bebidas en las que les suministraban una sustancia conocida como clonazepam, específicamente para adormecerlos”.

Casos registrados

El 8 de enero de 2025 un ciudadano australiano, según la denuncia, conoció a una mujer a través de una aplicación de citas y posteriormente se reunió con ella en un inmueble de renta corta.

Durante el encuentro, la mujer le habría dado al hombre una sustancia psicotrópica que lo hizo perder la conciencia después de compartir con él bebidas alcohólicas y ganarse su confianza. Esta mujer, junto a otro de los apresados, realizó supuestamente operaciones y compras fraudulentas por un monto aproximado de 180 millones de pesos, así como robo de bienes personales de aproximadamente 20 millones de pesos.

El 19 de abril de 2025, dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense fueron víctimas de hurto bajo esta misma modalidad. De acuerdo con el relato, conocieron a una mujer por medio de una aplicación de citas, quien manifestó acudir en compañía de dos amigas al encuentro en un inmueble de renta corta en el barrio El Poblado.

Presuntamente, les suministraron una sustancia psicotrópica que les ocasionó la pérdida del conocimiento. En dicho caso, el monto total del hurto equiparó el total cercano a 80 millones de pesos.

Las investigaciones permitieron establecer que una de las capturadas sería la encargada de suministrar la sustancia, mientras que otras integrantes del grupo cumplían el rol de contactar y seducir a las víctimas, con el fin de acceder a los lugares donde se hospedaban y cometer los hurtos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado agravado y hurto por medios tecnológicos y semejantes.

Recomendaciones para evitar ser víctima de hurto mediante engaño

La Policía Nacional invita a ciudadanos y turistas a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir este tipo de delitos:

Evite encuentros con personas desconocidas en lugares privados como apartamentos de renta corta u hoteles. Prefiera siempre espacios públicos y concurridos.

No acepte bebidas, alimentos o sustancias de personas que no conoce plenamente. Mantenga siempre control de lo que consume.

Desconfíe de perfiles en aplicaciones de citas que insistan en encuentros rápidos o en acudir directamente a su lugar de hospedaje.

No comparta información personal, financiera o claves bancarias con terceros.

Active las notificaciones de movimientos bancarios y reporte de inmediato cualquier transacción sospechosa.

