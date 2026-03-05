Atracan a dos turistas francesas en el Parque Lleras de Medellín: autoridades anuncian intervención

Medellín

Dos turistas francesas fueron víctimas de un atraco a mano armada cuando caminaban por los alrededores del Parque Lleras, en el sector de El Poblado. El hecho ocurrió en la noche del domingo 1 de marzo a pocos metros del hotel donde se hospedaban.

De acuerdo con el reporte oficial, el robo se registró, cuando las visitantes, que habían llegado a la ciudad apenas un día antes, salieron a recorrer esta zona turística de Medellín.

En ese momento, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron a las extranjeras para intimidarlas con un arma de fuego.

Bajo amenazas, el delincuente les robó sus teléfonos celulares de alta gama y el dinero en efectivo que llevaban para cubrir gastos en restaurantes y bares del sector. Tras cometer el hurto, el hombre que vestía camiseta blanca, escapó junto con su cómplice en la motocicleta.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Henry Yesid Bello Cubides, indicó que las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

“Estamos haciendo una intervención focalizada con más de 120 policías en ese sector de la comuna 14 . Nos reunimos con los gremios, los ediles ciudadanos del sector que nos están suministrando información que va a ser muy importante en el desarrollo de estos procesos investigativos, los actos urgentes para poder aportar esos elementos materiales probatorios de las cámaras”, señaló el comandante.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la comuna 14 se han registrado 355 denuncias por hurto a personas en lo corrido del año, de las cuales 91 corresponden a atracos.