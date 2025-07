Otro extranjero fue hallado muerto en un hotel de Medellín

Medellín

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de Collette Travis Lee, un ciudadano estadounidense de 44 años, oriundo del estado de Ohio, quien fue hallado sin vida al interior de una habitación de hotel en El Poblado, zona suroriental de Medellín.

De acuerdo con los reportes oficiales, el cuerpo del extranjero fue encontrado desnudo, acostado boca arriba y sin aparentes signos de violencia.

El hallazgo fue reportado por el personal del establecimiento, luego de horas sin responder a los llamados. Según el administrador del hotel, la última vez que se le vio con vida fue la noche anterior al hallazgo, el miércoles 16 de junio.

Aunque las causas del deceso aún no han sido determinadas, las autoridades no descartan la responsabilidad de terceros. Versiones preliminares indican que el ciudadano norteamericano habría estado acompañado por dos mujeres, cuya identidad aún no ha sido establecida, hechos que aún son materia de investigación.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se le practicarán los exámenes forenses que permitan establecer si hubo consumo de sustancias, signos de asfixia u otras causas que expliquen su muerte.

Otros casos

Este caso se suma a una preocupante cifra de fallecimientos de extranjeros en el departamento de Antioquia. Con esta muerte, ya son más de 17 los ciudadanos provenientes de otros países que han sido encontrados sin vida en el territorio durante lo que va del 2025.

En varios de los casos, las causas han sido naturales; sin embargo, también se han reportado homicidios y muertes en circunstancias que aún son indagadas por las autoridades.