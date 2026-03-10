Murió Daniela Zuleta, sobrina del rey vallenato Iván Zuleta: esto es lo que se sabe

Muchos fanáticos del vallenato en Valledupar están conmovidos por el fallecimiento de Daniela Zuleta, una menor de tan solo 15 años, que hacía parte de una de las dinastías más conocidas del género musical, ella era sobrina del rey vallenato Iván Zuleta.

Este martes 10 de marzo se está realizando en Valledupar la velación de la menor quién falleció el lunes 09 de marzo, la noticia se dio a conocer luego de haber sido encontrada inconsciente dentro de su vivienda por sus familiares.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?

Según medios locales, la joven de 15 años habría llegado a su casa del colegio y se encontraba descansando; sin embargo, tiempo más tarde fue encontrada inconsciente. Sus seres cercanos la llevaron de inmediato a la Clínica Erasmo de la ciudad donde llegó sin signos vitales y, a pesar de que el personal médico hizo lo que estuvo en sus manos por salvarle la vida mediante maniobras de reanimación, no tuvieron éxito.

Al parecer, la joven broncoaspiró cuando dormía. Por el momento, no hay un parte oficial de su familia o del centro de salud donde fue atendida. Quiénes sí se pronunciaron fueron las directivas del colegio Gimnasio del Norte donde estudiaba Daniela Zuleta quiénes enviaron el siguiente mensaje:

“Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”, escribieron en el comunicado.

Daniela Zuleta Gnecco hacía parte de dos familias con gran reconocimiento en el Cesar. Era pariente de la dirigente política Cielo Gnecco Cerchar y también sobrina del acordeonero Iván Zuleta, actual Rey Vallenato y figura representativa del folclor vallenato.

¿Quién es Iván Zuleta?

El acordeonero es conocido en el mundo del vallenato luego de coronarse como el nuevo Rey Vallenato en la categoría profesional del Festival de la Leyenda Vallenata.

Su triunfo, más que una victoria personal, representa el reconocimiento a una dinastía de tradición musical que ha marcado el vallenato desde sus raíces: los Zuleta.

