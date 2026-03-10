Hable con elPrograma

Se confirma la producción de una película biográfica sobre los primeros años de la banda Bon Jovi

Tras la disputa de varios estudios por el proyecto, Universal Pictures se quedó con el contrato.

LONDON, ENGLAND - APRIL 17: (L-R) David Bryan, Jon Bon Jovi and Tico Torres attend the &quot;Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story&quot; UK Premiere at the Odeon Luxe Leicester Square on April 17, 2024 in London, England. (Photo by Jo Hale/WireImage)

Matheo

Este martes se confirmó la noticia de la producción de una película biográfica sobre los primeros años de la banda de rock estadounidense Bon Jovi.

Tras la disputa de varios estudios por el proyecto, Universal Pictures se quedó con el contrato.

El estudio ha invertido en un paquete que incluye la participación del líder Jon Bon Jovi y el acceso a la biblioteca musical de la banda.

La película será producida por Kevin J. Walsh, productor de ‘Napoleón’ con Joaquín Phoenix; ‘La casa Gucci’ con Lady Gaga y ‘Manchester junto al mar’, junto a Gotham Chopra, quien produjo el documental ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’.

Chopra dirigió los cuatro episodios de la serie documental de Hulu de 2024 sobre la banda, realizada con acceso completo a los miembros de la banda, coincidiendo con el aniversario número 40 de Bon Jovi.

La película se centrará en los años de formación y los pasos que llevaron a la banda a llenar estadios de todo el mundo con sus himnos de rock.

