El actor Sylvester Stallone anuncia que será productor ejecutivo de la precuela ‘John Rambo’

El actor, pintor y productor estadounidense Sylvester Stallone se ha unido a la precuela ‘John Rambo’ como productor ejecutivo.

Esta es la primera vez que Stallone produce una película de la franquicia de ‘Rambo’.

Stallone no protagonizará esta nueva película, ya que se desarrolla antes de los eventos de la primera parte, ‘First Blood’ de 1982.

El actor Noah Centineo, conocido por la serie ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, interpretará a Rambo.

La película se está rodando actualmente en Bangkok, Tailandia.

Stallone fue guionista de las primeras cinco películas de la saga, que recaudaron más de 819 millones de dólares a nivel mundial.