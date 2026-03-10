Hable con elPrograma

10 mar 2026 Actualizado 20:55

El actor Sylvester Stallone anuncia que será productor ejecutivo de la precuela ‘John Rambo’

Esta es la primera vez que Stallone produce una película de la franquicia de ‘Rambo’.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 16: Sylvester Stallone attends the "Tulsa King" Season 3 New York Screening on September 16, 2025 in New York City. (Photo by Santiago Felipe/WireImage) / Santiago Felipe

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 16: Sylvester Stallone attends the &quot;Tulsa King&quot; Season 3 New York Screening on September 16, 2025 in New York City. (Photo by Santiago Felipe/WireImage)

Matheo

El actor, pintor y productor estadounidense Sylvester Stallone se ha unido a la precuela ‘John Rambo’ como productor ejecutivo.

Esta es la primera vez que Stallone produce una película de la franquicia de ‘Rambo’.

Stallone no protagonizará esta nueva película, ya que se desarrolla antes de los eventos de la primera parte, ‘First Blood’ de 1982.

El actor Noah Centineo, conocido por la serie ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, interpretará a Rambo.

La película se está rodando actualmente en Bangkok, Tailandia.

Stallone fue guionista de las primeras cinco películas de la saga, que recaudaron más de 819 millones de dólares a nivel mundial.

