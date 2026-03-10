Mujer arrestada por tiroteo en casa de Rihanna es identificada y recibe fianza de USD $10 millones

Este martes se conoció la identidad de la mujer arrestada por el tiroteo en la mansión de Rihanna.

Se trata de Ivanna Lisette Ortiz, una mujer de 35 años, bajo sospecha de intento de asesinato.

Ortiz fue arrestada después de las 2:00 a. m., el pasado lunes y se le fijó una fianza de $10.225.000 millones de dólares.

Los cargos oficiales aún no se han presentado.

Ortiz presuntamente utilizó un rifle de asalto tipo AR-15 para efectuar varios disparos, uno de los cuales atravesó una pared de la mansión.

Rihanna se encontraba en casa en el momento del tiroteo, ocurrido alrededor de la 1:21 p. m., junto con su pareja, A$AP Rocky, y sus hijos, en el que todos resultaron ilesos.

El motivo del sospechoso sigue sin estar claro, ya que aún no tiene ninguna conexión conocida con Rihanna ni con A$AP Rocky.