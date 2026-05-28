ELN se atribuye secuestro del hijo de exalcalde de Tame, Arauca: dicen que será liberado

ELN e imagen de referencia de secuestro. Fotos: Suministrada / Getty Images

El Frente de Guerra Oriental, del ELN asegura que el domingo 25 de mayo en acciones de control territorial, sus unidades especiales detuvieron a Alfredo Iván Guzmán en el casco urbano del municipio de Tame, departamento de Arauca.

Aseguran que al hijo del exalcalde de este municipio, Alfredo Guzmán, se le está llevando el debido proceso y, en los próximos días, será entregado ante organismos humanitarios.

El ELN dice que responsabiliza a las fuerzas militares de cualquier consecuencia que pueda presentarse en caso de intentar un operativo de rescate.

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