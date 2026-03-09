Familiares, seguidores y amigos despiden al salsero Willie Colón en la ciudad de Nueva York

MIAMI, FL - FEBRUARY 19: Musician Willie Colon performs live on stage at James L. Knight Center on February 19, 2022 in Miami, Florida. Willie Colon had to stop the show early due to a health scare. (Photo by Johnny Louis/Getty Images) / Johnny Louis

El salsero y activista social estadounidense Willie Colón fue despedido por familiares, seguidores y amigos con una misa funeral pública este lunes en la Catedral de San Patricio de la ciudad de Nueva York.

El funeral fue transmitido en vivo a través del sitio web oficial y del canal de YouTube de la catedral.

Uno de los cuatro hijos del artista, Diego Colón, dijo que su padre “dejó una gran huella. Su música cambió al mundo entero… quienes realmente lo conocieron, su amor lo cambió”.

Otro de sus hijos, Alejandro Miguel “Nell” Colón, comentó que su padre siempre soñó con celebrar su funeral en esa famosa catedral.

“Lo logramos”, afirmó.

Además, reveló que lo último que su padre comió fue un trocito de chocolate negro con frambuesa.

Colón murió en Bronxville, Nueva York, el 21 de febrero de 2026, a la edad de 75 años, tras una hospitalización de emergencia por problemas respiratorios.

Fue un pionero de la música salsa, siendo una figura clave en los inicios de la escena de Nueva York asociada con Fania Records.

Algunos de sus éxitos incluyen: “Pedro Navaja”, “Aguanilé”, “Tiburón” y “El gran varón”.